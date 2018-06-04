Авиакомпания "Победа" уволила пилотов, употребивших алкоголь перед рейсом

Пилоты авиакомпании "Победа", которые двадцать шестого мая пытались вылететь из Сургута в Махачкалу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, были уволены — сообщил Андрей Калмыков, гендиректор авиационного перевозчика.
"Из-за того, что порядок медицинского освидетельствования был нарушен, мы не смогли уволить двоих пилотов по статье за алкоголь. Но они были уволены по соглашению сторон", — заявил Калмыков.
Глава лоукостера отметил, что в российском законодательстве нет положений, предусматривающих аннулирование лицензий пилотов, которые явились пьяными на медосвидетельствование перед рейсом. Однако авиакомпания будет добиваться значительного ужесточения соответствующих законов.
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