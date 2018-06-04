Четыре человека погибли в результате взрыва около университета в Кабуле

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Теракт, который произошел сегодня утром в столице Афганистана, унес жизни четырех человек — сообщает тв-канал TOLOnews, по данным которого, в результате взрыва у Политехнического университета, расположенного в Кабуле, погибли ученые-богословы.

На данный момент известно о четырех погибших. Информации о раненых в результате взрыв нет. Неизвестно также, о взрыве какого типа идет речь.

Очевидцы говорят, что взрыв прогремел в тот момент, когда из здания университета выходили богословы, собравшиеся там в рамках плановой встречи. На встрече, в частности, была выпущена фетва, осуждающая не прекращающееся в Афганистане кровопролитие. Ответственность за террористический акт в Кабуле пока что не взяла на себя ни одна из действующих в стране радикальных организаций.