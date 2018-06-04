Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Четыре человека погибли в результате взрыва около университета в Кабуле

Четыре человека погибли в результате взрыва около университета в Кабуле

Понедельник, 04 Июня 2018 11:31
Четыре человека погибли в результате взрыва около университета в Кабуле Фото из открытых источников

Теракт, который произошел сегодня утром в столице Афганистана, унес жизни четырех человек — сообщает тв-канал TOLOnews, по данным которого, в результате взрыва у Политехнического университета, расположенного в Кабуле, погибли ученые-богословы.

 

На данный момент известно о четырех погибших. Информации о раненых в результате взрыв нет. Неизвестно также, о взрыве какого типа идет речь.

 

Очевидцы говорят, что взрыв прогремел в тот момент, когда из здания университета выходили богословы, собравшиеся там в рамках плановой встречи. На встрече, в частности, была выпущена фетва, осуждающая не прекращающееся в Афганистане кровопролитие. Ответственность за террористический акт в Кабуле пока что не взяла на себя ни одна из действующих в стране радикальных организаций.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Афганистан
Главное за сутки
Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Сокращение планируемых авиаперелетов в Крым, о котором накануне сообщило издание "Коммерсант", ссылающееся на Транспортную клиринговую палату, обусловлено несколькими факторами — говорят компетентные эксперты. Речь, напомним, идет об информации, согласно которой…
В Европе призвали вернуть Россию в G8 В Европе призвали вернуть Россию в G8 Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США…
Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон,…

Читайте также
Мужчина 13 раз изнасиловал школьницу, в результате чего она забеременела Мужчина 13 раз изнасиловал школьницу, в результате чего она забеременела Пятидесятидвухлетний житель Новосибирска, который тринадцать раз изнасиловал школьницу, предстанет перед судом — сообщают региональные СМИ, по данным которых, пострадавший ребенок в конце концов забеременел. В новосибирской прокуратуре уточняют, что преступления…
Голодный медведь потревожил село на Сахалине Голодный медведь потревожил село на Сахалине Покой жителей расположенного на Сахалине села Эхаби был потревожен медведем, который в поисках еды забрел на один из участков. По данным информагентства SakhalinMedia, столкновение с хищником вызвало у сельчан испуг.…
В Британии «заблудился» пассажирский поезд CrossCountry Train В Британии «заблудился» пассажирский поезд CrossCountry Train Жители Великобритании, которые сели в пассажирский поезд CrossCountry Train в городе Ньюкасл, и намеревались попасть в Реддинг, столкнулись с довольно редким, как для двадцать первого века, явлением — машинист перепутал…
Жителям американского города сообщили о конце света Жителям американского города сообщили о конце света Администрация американского города Марион Каунти (штат Орегон) планировала уведомить население об отключении воды, но что-то пошло не так и жители городка получили сообщения о немедленной эвакуации, которые многие восприняли как…
Фото
Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического проис...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.