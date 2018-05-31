Энрике Иглесиас чуть не сгорел в автомобиле в Москве

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В салоне автомобиля, который загорелся в Москве в ночь на двадцать восьмое мая, спал Энрике Иглесиас — сообщают столичные СМИ, уточняя, что речь идет не о знаменитом испанском исполнителе, а о человеке с такими же как у него именем и фамилией.

Факт, тем не менее, остается фактом — в мире чуть было не стало на одного Энрике Иглесиаса меньше. К счастью, мужчине все-таки удалось проснуться и выбраться из охваченного пламенем транспортного средства. Иглесиас, кроме того, потушил машину до того, как на место происшествия прибыли спасатели.

"Тридцатичетырехлетний житель Москвы по имени Энрике Иглесиас спал в машине, однако проснулся, почувствовав неладное. Иглесиас потушил машину, никто не пострадал", — говорится в сухих сводках спасательных служб столицы.