Во Флориде подъемный кран упал на жилые дома‍

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Происшествие в США — в городе Лодерхилл, что на территории штата Флорида, подъемный кран упал на жилые дома, только чудом никого не убив. Два человека, тем не менее, получили травмы.

На просторах YouTube уже появилась видеозапись (смотрите видео ниже) с последствиями инцидента — на кадрах видно, что при падении кран довольно серьезно повредил один из домов. Сотрудники спасательных служб предполагали, что под завалами могли находиться дополнительные пострадавшие, но в итоге это не подтвердилось — травмы получили только два человека.

Известно, что спецтехника использовалась местной энергетической компанией — непосредственно перед падением производились работы на линии электропередач. В данный момент эксперты пытаются разобраться в причинах падения крана.