От сильного ветра в Москве пострадали 6 человек

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате сильного ветра в Москве и были госпитализированы, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратилось шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "жизни обратившихся ничего не угрожает". "Проводится необходимая диагностика и уточнение состояния. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - отметил Хрипун.
В среду столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 м/с, который может сохраниться до 22:00 мск, напоминает ТАСС.
Спасатели советуют горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать машины вдали от деревьев. Гидрометцентр из-за ожидающегося 30 мая сильного ветра объявил желтый уровень опасности (третий из пяти возможных) во всех субъектах ЦФО, кроме Калужской области.
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