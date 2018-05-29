В Петербурге бомж надругался над пятилетней девочкой

Правоохранители задержали бомжа, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности пятилетней жительницы Санкт-Петербурга. О шокирующем происшествии сообщает информационный ресурс politexpert.net
По данным которого, в полицию обратилась встревоженная тридцативосьмилетняя жительница Петербурга — женщина объявила, что тот самый бомж-извращенец совершил указанное преступление с период с двадцать первого по двадцать восьмое мая.
Осуществив проверку, полицейские установили, что подозреваемый не имеет собственного жилья, постоянного места прописки или временной регистрации, то есть действительно является бомжом. В данный момент он задержан, а по делу производятся все необходимые следственные действия.
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