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Вертолет Ми-2 пропал на территории Забайкалья

Вторник, 29 Мая 2018 10:44
Вертолет Ми-2 пропал на территории Забайкалья Фото из открытых источников

Экстренные службы Забайкальского края сообщили о пропавшем вертолете Ми-2 — воздушное судно, на борту которого находились три человека, не вышло на связь.

 

Согласно предварительным сведениям, вертолет пропал на территории Карымского района Забайкалья. Поиски исчезнувшего вертолета осуществляются уже сейчас. Других подробностей об инциденте пока что нет.

 

"Вертолет Ми-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Сейчас в Карымский район, где должен быть Ми-2, направлены спасатели, которые уже начали искать исчезнувшее воздушное судно", — цитируют региональные средства массовой информации официальных представителей экстренных служб Забайкальского края.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Вертолет
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