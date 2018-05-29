В Британии «заблудился» пассажирский поезд CrossCountry Train

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Жители Великобритании, которые сели в пассажирский поезд CrossCountry Train в городе Ньюкасл, и намеревались попасть в Реддинг, столкнулись с довольно редким, как для двадцать первого века, явлением — машинист перепутал стрелки и доставил людей не туда.

"Вообще не думала, что такое бывает", — написала в своем твиттере одна из пассажирок поезда, который вместо Реддинга приехал в Понтефракт.

По данным таблоида Daily Mirror, ошибка произошла после того, как поезд был направлен в объезд из-за какого-то незначительного железнодорожного инцидента. Однако то, что должно было стать несколькоминутной задержкой, переросло в нечто более серьезное, когда машинист выбрал не тот путь. Ошибку заметили поздновато — пассажиры в итоге потеряли несколько часов времени.