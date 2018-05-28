В Якутске избита известная блогерша с самыми широкими бровями

Правоохранители Якутска пытаются разобраться в инциденте, по итогам которого была избита популярная в узких кругах блогерша Анжелика Протодьяконова, известная своими бровями на пол лба.
По данным локального издания Sakhaday, у блогерши возник конфликт сразу с тремя мужчинами, когда она шла по улице Хабарова ранним утром. В результате словесной перебранки один из мужчин ударил Анжелику по голове. Закончились разборки уже в полицейском участке, куда доставили и Протодьяконову, и ее обидчика.
Блогерша и ударивший ее мужчина, как отмечается, написали объяснительные. Затем девушка объявила о своем желании пройти медосвидетельствование — она намерена зафиксировать полученные побои. В общем, будем следить за развитием событий.
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