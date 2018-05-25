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В Одессе националист заколол человека на улице‍

Пятница, 25 Мая 2018 09:41
В Одессе националист заколол человека на улице‍ Фото из открытых источников

Экс-глава одесского отделения организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко убил человека, который в составе организованной группы напал на националиста на улице.

 

Инцидент, по данным локальных СМИ, произошел вчера вечером на Фонтанской дороге. Стерненко возвращался домой и в какой-то момент заметил, что одна из припаркованных около его дома машин моргнула фарами — после этого к националисту подскочили двое мужчин и принялись его бить. В ответ Стерненко применил нож и смертельно ранил одного из нападавших. Второй, при этом, попытался сбежать, однако его впоследствии задержала полиция, задействовавшая служебную собаку.

 

В данный момент по итогам нападения и убийства инициировано уголовное производство, ведется следствие.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Одесса
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