В Одессе националист заколол человека на улице‍

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Экс-глава одесского отделения организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко убил человека, который в составе организованной группы напал на националиста на улице.

Инцидент, по данным локальных СМИ, произошел вчера вечером на Фонтанской дороге. Стерненко возвращался домой и в какой-то момент заметил, что одна из припаркованных около его дома машин моргнула фарами — после этого к националисту подскочили двое мужчин и принялись его бить. В ответ Стерненко применил нож и смертельно ранил одного из нападавших. Второй, при этом, попытался сбежать, однако его впоследствии задержала полиция, задействовавшая служебную собаку.

В данный момент по итогам нападения и убийства инициировано уголовное производство, ведется следствие.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда