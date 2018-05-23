Тонну красной икры похитили со склада в Волгограде

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Правоохранители Волгограда задержали двоих злоумышленников, похитивших семь тысяч банок красной икры со склада. Еще один член преступной группировки, по данным Главного управления МВД по региону, остается на свободе — его объявили в федеральный розыск.

Семь тысяч банок красной икры общей массой в одну тонну, сто килограммов сыра и пятьдесят килограммов колбасы — стоимость продуктов питания, которые преступники вынесли с расположенного в Дзержинском районе Волгограда склада, превышает три миллиона рублей.

Большую часть похищенного злоумышленники успели оперативно реализовать — отмечают полицейские, которые в данный момент разыскивают третьего подозреваемого. Двоих уже задержали — это безработные местные жители.