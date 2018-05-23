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Тонну красной икры похитили со склада в Волгограде

Среда, 23 Мая 2018 10:06
Тонну красной икры похитили со склада в Волгограде Фото из открытых источников

Правоохранители Волгограда задержали двоих злоумышленников, похитивших семь тысяч банок красной икры со склада. Еще один член преступной группировки, по данным Главного управления МВД по региону, остается на свободе — его объявили в федеральный розыск.

 

Семь тысяч банок красной икры общей массой в одну тонну, сто килограммов сыра и пятьдесят килограммов колбасы — стоимость продуктов питания, которые преступники вынесли с расположенного в Дзержинском районе Волгограда склада, превышает три миллиона рублей.

 

Большую часть похищенного злоумышленники успели оперативно реализовать — отмечают полицейские, которые в данный момент разыскивают третьего подозреваемого. Двоих уже задержали — это безработные местные жители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Волгоград
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