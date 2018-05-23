Тонну красной икры похитили со склада в Волгограде

Правоохранители Волгограда задержали двоих злоумышленников, похитивших семь тысяч банок красной икры со склада. Еще один член преступной группировки, по данным Главного управления МВД по региону, остается на свободе — его объявили в федеральный розыск.
Семь тысяч банок красной икры общей массой в одну тонну, сто килограммов сыра и пятьдесят килограммов колбасы — стоимость продуктов питания, которые преступники вынесли с расположенного в Дзержинском районе Волгограда склада, превышает три миллиона рублей.
Большую часть похищенного злоумышленники успели оперативно реализовать — отмечают полицейские, которые в данный момент разыскивают третьего подозреваемого. Двоих уже задержали — это безработные местные жители.
Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.