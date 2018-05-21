Женщина за рулем БелАЗа протаранила бензовоз в Кузбассе

Суровый шахтерский край, которым является Кузбасс, генерирует не менее суровые новости — сегодня, например, в Киселевске произошло ДТП, которое могло произойти в немногих местах планеты — БелАЗ, которым управляла женщина, въехал в автоцистерну с бензином.
По итогам сурового ДТП, к счастью, никто не пострадал. Кроме, разве что, техники — кабине КамАЗа, с которой столкнулся огромный БелАЗ, теперь нужен ремонт.
Инцидент имел место на дороге, которая расположена на территории угольного предприятия — тридцативосьмилетняя женщина, которая находилась в кабине БелАЗа, не убедилась в безопасности предпринимаемого маневра и допустила столкновение. Теперь виновница ДТП заплатит штраф в объеме пятисот рублей.
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