СМИ сообщили о взрывах на базах Ирана к югу от Дамаска

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Западные средства массовой информации распространили новость о серии взрывов в Сирии, которые произошли на военной базе Ирана, к югу от Дамаска. Согласно предварительным данным, атаке подвергся военный объект, имеющий отношение к средствам электронной войны.

Сайт inforeactor.ru сообщает, что официальных заявлений по этому инциденту пока что не поступало — источники, близкие к официальному Тегерану, молчат.

Предполагается, что взрывы на иранском военном объекте могли стать результатом воздушной атаки Израиля — атаке подвергся, по некоторым сведениям, объект иранской противовоздушной обороны. В целом же ситуация выглядит максимально туманным образом, так что ждем появления каких-то подробностей.