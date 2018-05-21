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СМИ сообщили о взрывах на базах Ирана к югу от Дамаска

Понедельник, 21 Мая 2018 13:28
СМИ сообщили о взрывах на базах Ирана к югу от Дамаска Фото из открытых источников

Западные средства массовой информации распространили новость о серии взрывов в Сирии, которые произошли на военной базе Ирана, к югу от Дамаска. Согласно предварительным данным, атаке подвергся военный объект, имеющий отношение к средствам электронной войны.

 

Сайт inforeactor.ru сообщает, что официальных заявлений по этому инциденту пока что не поступало — источники, близкие к официальному Тегерану, молчат.

 

Предполагается, что взрывы на иранском военном объекте могли стать результатом воздушной атаки Израиля — атаке подвергся, по некоторым сведениям, объект иранской противовоздушной обороны. В целом же ситуация выглядит максимально туманным образом, так что ждем появления каких-то подробностей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Иран
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