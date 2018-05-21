СМИ сообщили о взрывах на базах Ирана к югу от Дамаска

Западные средства массовой информации распространили новость о серии взрывов в Сирии, которые произошли на военной базе Ирана, к югу от Дамаска. Согласно предварительным данным, атаке подвергся военный объект, имеющий отношение к средствам электронной войны.
Сайт inforeactor.ru сообщает, что официальных заявлений по этому инциденту пока что не поступало — источники, близкие к официальному Тегерану, молчат.
Предполагается, что взрывы на иранском военном объекте могли стать результатом воздушной атаки Израиля — атаке подвергся, по некоторым сведениям, объект иранской противовоздушной обороны. В целом же ситуация выглядит максимально туманным образом, так что ждем появления каких-то подробностей.
Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.