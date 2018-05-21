Пропавшую девочку из Петербурга нашли в Москве спустя месяц

Четырнадцатилетнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая пропала без вести в конце апреля, обнаружили в Москве — детали все еще уточняются, однако известно, что подростка доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.
По данным информационного ресурса politexpert.net, девочка, о которой идет речь, пропала в Петербурге двадцать четвертого апреля — школьница покинула свое жилище, расположенное по улице Пестеля, и просто исчезла, ничего не сообщив родным. В поисках ребенка участвовали многочисленные сотрудники полиции и волонтеры, однако безрезультатно.
И вот теперь, спустя почти месяц, девочка нашлась в столице. Что она делала все это время и где находилась — пока неизвестно.
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