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Военный вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на американскую школу

Пятница, 18 Мая 2018 11:42
Военный вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на американскую школу Фото из открытых источников

Вертолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы, расположенной в Эль-Пасо (Техас). Инцидент, как сообщает тв-канал Fox News, обошелся без пострадавших, однако крыше здания был нанесен некоторый ущерб.

 

"Не волнуйтесь, дети, этот грохот — всего лишь контейнер с патронами, который упал на крышу нашей школы", — примерно вот так, вероятно, успокаивали взволнованных учащихся американские педагоги, которым сообщили о причине шума представители военной базы Форт Блисс.

 

"Мы постараемся изменить маршруты транспортной авиации, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем. В данный момент проводится расследование, направленное на выяснение причин случившегося", — говорят американские военные.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Вертолет
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