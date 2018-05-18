Военный вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на американскую школу

Вертолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы, расположенной в Эль-Пасо (Техас). Инцидент, как сообщает тв-канал Fox News, обошелся без пострадавших, однако крыше здания был нанесен некоторый ущерб.
"Не волнуйтесь, дети, этот грохот — всего лишь контейнер с патронами, который упал на крышу нашей школы", — примерно вот так, вероятно, успокаивали взволнованных учащихся американские педагоги, которым сообщили о причине шума представители военной базы Форт Блисс.
"Мы постараемся изменить маршруты транспортной авиации, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем. В данный момент проводится расследование, направленное на выяснение причин случившегося", — говорят американские военные.
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