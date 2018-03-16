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В США подросток зарезал друга после религиозного спора

Пятница, 16 Марта 2018 09:52
В США подросток зарезал друга после религиозного спора Фото из открытых источников

Американские правоохранители задержали семнадцатилетнего подростка, который убил своего приятеля и серьезно ранил его мать, а также еще одного подростка, насмотревшись "джихадистских" видеороликов.

 

Задержанный Кори Джонсон говорит, что поводом для кровавой расправы (несовершеннолетний убийца перерезал горло 13-летнему мальчику, а затем нанес 12 ножевых ранений его матери и 32 другому подростку) стали его религиозные чувства, которые задел убитый.

 

Кровавая драма, как отмечают копы, разыгралась в штате Флорида, после празднования дня рождения убитого мальчика — убийца был одним из гостей. Получивших ножевые раны мать погибшего и еще одного из гостей вечеринки удалось спасти медикам, однако именинник, атакованный Джонсоном первым, не выжил.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости США

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