Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде

Заслуженному отечественному кинематографисту Никите Михалкову потребовалась сегодня неотложная медицинская помощь — режиссер и председатель Союза кинематографистов Российской Федерации упал, когда торопился в телевизионную студию утром.
Известно, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Получив травму при падении, Никита Михалков все-таки принял участие в записи программы, а уже затем обратился за помощью к медикам.
Последние оказали кинематографисту всю требуемую ему помощь и решили, что он не нуждается в госпитализации. Никита Михалков, по данным локальных средств массовой информации, отправился в другие нижегородские радио- и телестудии — у него запланирован еще целый ряд важных эфиров.
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