150 беженцев в Греции напали на полицейских, есть раненые

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В расположенном на греческом острове Лесбос Центре приема и идентификации Мория произошел масштабный бунт мигрантов и беженцев — люди, недовольные невозможностью покинуть остров, подожгли мусорные баки, а затем атаковали стражей порядка, которые пытались их усмирить.

Бунт, как сообщает агентство АМНА, инициировали примерно полторы сотни мигрантов и беженцев. Пытавшиеся утихомирить их полицейские, как отмечается, понесли потери — бунтующие ранили как минимум восьмерых из них.

В данный момент раненые копы доставлены в госпиталь, а бунт, вроде бы, подавлен, однако напряженность никуда не делась из Центра приема и идентификации Мория, так что его руководство побаивается повторения инцидента.