Золотой дождь в России: Жители Якутска ищут упавшие с неба золотые слитки

Еще недавно СМИ писали о тротиле, который почти сотней килограммов шашек случайно рассыпался на трассе под Иркутском, а сегодня тот очевидно существующий природно-социальный механизм, который генерирует странные происшествия для Российской Федерации, породил что-то еще более необыкновенное — в Якутске с неба падали золотые слитки.
Речь идет об инциденте, о котором сообщили представители регионального СК. По их данным, у грузового самолета Ан-12 "отвалился люк", в результате чего из воздушного судна вывалился "особо ценный груз".
Самолет, если что, транспортировал девять тонн (!) золота. Большая часть драгоценного металла до пункта назначения не долетела. Учитывая тот факт, что ЧП произошло сразу после взлета, золото в основном осталось на взлетной полосе и рядом с ней, но есть вероятность, что не только. Поэтому в район происшествия уже отправляются предприимчивые граждане, вооруженные металлоискателями.
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