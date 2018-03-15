Ребенок погиб из-за самогонного аппарата отца в Хакасии

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Пожар, вспыхнувший на кухне у самогонщика из Хакасии, стал причиной гибели малолетнего ребенка мужчины. Соответствующую новость распространили официальные представители регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

Известно, что пожар начался в тот момент, когда ребенок случайно зацепился за шланги системы водяного охлаждения, тянущиеся к баку для кустарного изготовления алкоголя, который шестидесятитрехлетний мужчина установил на газовую плиту. Плита опрокинулась, а ребенок, испугавшись, закрылся в ванной комнате.

Отец не смог оперативно вызволить ребенка, поэтому тот погиб от острого отравления угарным газом, который заполонил жилище в результате стремительно распространившегося огня. В данный момент по факту происшествия ведется проверка.