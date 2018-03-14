В Афганистане при взрыве погибли не менее шести полицейских

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В Афганистане снова неспокойно — на юге страны произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере шесть правоохранителей. Новость о террористическом акте распространило локальное информационное агентство "Пажвак".

По данным информагентства, взрыв, в результате которого погибли полицейские, инициировал террорист-смертник, управлявший начиненным взрывчаткой автомобилем. Теракт имел место в районе Над Али, что на территории южной афганской провинции Гильменд.

Подробностей инцидента пока нет, однако известно, что ответственность за террористический акт пока что не взяла на себя ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок. В данный момент на месте происшествия работают представители специальных служб, выясняющие все обстоятельства.