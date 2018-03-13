Российский тренер умер в самолете в пути на собственную свадьбу

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Юрий Плотников, возглавлявший российскую сборную по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2000-го года в Сиднее, умер на борту самолета, который должен был следовать из Москвы в Анталью. 67-летний мужчина, который летел в Турцию для того, чтобы отдохнуть и оформить брак со своей новой спутницей, стал жертвой острой сердечной недостаточности.

Такова, во всяком случае, предварительная причина смерти известного тренера. Точная причина будет установлена по результатам комплексной экспертизы, которую проведут специалисты Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.

Рейс в Анталью, которым должен был лететь Плотников, был перенесен — самолет, как сообщают СМИ, не успел покинуть Домодедово, когда произошло ЧП.