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В Китае собака напала на актера во время спектакля

Среда, 07 Марта 2018 13:35
В Китае собака напала на актера во время спектакля Фото из открытых источников

Новости культурной жизни Китая сегодня не радуют — в китайской провинции Фуцзянь, например, театральную постановку сорвала… собака. Инцидент был запечатлен документально — смотрите видео ниже. Об удивительном случае сообщает The Daily Mail.

 

По данным таблоида, происшествие имело место во время оперной постановки — в какой-то момент на сцене внезапно появилась собака породы бордер-колли, которая недолго думая вцепилась в одежду одного из актеров.

 

Учитывая тот факт, что бордер-колли являются весьма развитыми в интеллектуальном плане собаками, у нарушителя, вероятно, были довольно весовые причины для такого поведения. Но мы, к сожалению, вряд ли узнаем об истинных мотивах поступка собаки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости собака

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