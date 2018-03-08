В Китае собака напала на актера во время спектакля

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Новости культурной жизни Китая сегодня не радуют — в китайской провинции Фуцзянь, например, театральную постановку сорвала… собака. Инцидент был запечатлен документально — смотрите видео ниже. Об удивительном случае сообщает The Daily Mail.

По данным таблоида, происшествие имело место во время оперной постановки — в какой-то момент на сцене внезапно появилась собака породы бордер-колли, которая недолго думая вцепилась в одежду одного из актеров.

Учитывая тот факт, что бордер-колли являются весьма развитыми в интеллектуальном плане собаками, у нарушителя, вероятно, были довольно весовые причины для такого поведения. Но мы, к сожалению, вряд ли узнаем об истинных мотивах поступка собаки.