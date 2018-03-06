В Индии отец-мясник отрубил руку сыну за просмотр "клубнички"

Подросток из Индии, пристрастившийся к просмотру "клубнички" в Интернете, поплатился за это кистью правой руки. О шокирующем случае пишет локальное издание Hindustan Times.
Нет, рука 18-летнего Халеда Куреши, проживающего в Хайдарабаде, не отвалилась от слишком уж активной мастурбации. Все гораздо страшнее — руку юноше отрубил его же собственный отец, 45-летний Мухаммед Кайим Куреши.
Как удалось выяснить полиции, которая уже задержала мужчину, у него вспыхнул конфликт с сыном после того, как последний приобрел смартфон и пристрастился к видео для взрослых. Очередная перепалка между сыном и отцом и привела к тому, что мужчина (который, кстати, работает мясником) схватил тесак и отсек парню кисть руки. Медики говорят, что пришить ее обратно не получится.
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