В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета 5 миллионов долларов

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Грандиозное ограбление удалось осуществить бразильским бандитам, которые заехали на территорию грузового терминала аэропорта Виракопос на автомобиле, погрузили в него пять миллионов долларов из самолета Lufthansa, а затем скрылись в неизвестном направлении.

По данным Yahoo News, речь идет об удивительном в своей дерзости ограблении — преступникам понадобилось примерно шесть минут, чтобы провернуть свою операцию по похищению денег.

"Они наклеили на свой пикап изображения, напоминающие знаки охраны аэропорта, но полностью незамеченным им остаться не удалось — бандитов обнаружили охранники, которые, впрочем, были ими нейтрализованы. В конечном итоге грабители скрылись с пятью миллионами долларов, которые они похитили из самолета компании Lufthansa", — рассказывают полицейские из Бразилии, не уточняя, кому конкретно принадлежали украденные деньги.