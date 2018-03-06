В Сакраменто молодой парень дотанцевался до смерти

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Печальная участь постигла жителя города Сакраменто, расположенного в Соединенных Штатах Америки — двадцатиоднолетний мужчина скончался из-за травмы головы, которую он получил во время танца.

Дотанцевался до смерти — констатировали медики, которые не смогли спасти доставленного в госпиталь с травмой головы мужчину. Травму, как отмечается, он получил на танцполе.

"Он танцевал в клубе Badlands Dance Club и получил травму, которая оказалась смертельной. Мы можем говорить о ненасильственном характере смерти с полной степенью уверенности, потому что внимательно изучили видео с места происшествия и не нашли в записи абсолютно ничего подозрительного", — говорят представители полицейского департамента Сакраменто.