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В Сакраменто молодой парень дотанцевался до смерти

Вторник, 06 Марта 2018 09:51
В Сакраменто молодой парень дотанцевался до смерти Фото из открытых источников

Печальная участь постигла жителя города Сакраменто, расположенного в Соединенных Штатах Америки — двадцатиоднолетний мужчина скончался из-за травмы головы, которую он получил во время танца.

 

Дотанцевался до смерти — констатировали медики, которые не смогли спасти доставленного в госпиталь с травмой головы мужчину. Травму, как отмечается, он получил на танцполе.

 

"Он танцевал в клубе Badlands Dance Club и получил травму, которая оказалась смертельной. Мы можем говорить о ненасильственном характере смерти с полной степенью уверенности, потому что внимательно изучили видео с места происшествия и не нашли в записи абсолютно ничего подозрительного", — говорят представители полицейского департамента Сакраменто.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости танцы

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