Китайская школьница выпрыгнула из окна из-за домашнего задания и выжила

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Школьница из Китайской Народной Республики не сделала очень важное домашнее задание, которое необходимо было сдать на следующий день, поэтому решила не дожидаться того самого следующего дня и… свести счеты с жизнью. Решила — и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четырнадцатом этаже.

Внизу, к счастью, уже дежурили спасатели, которых вызвали граждане, обеспокоенные подозрительно свисающей из окна девочкой. Спасатели сумели поймать падающую школьницу, так что она практически не пострадала. Хотите увидеть, как все было — смотрите видео ниже.

Инцидент, как отмечает издание Daily Mail, имел место на юго-востоке Китая двадцать четвертого февраля. Учеба в китайской школе, как видим, является тем еще испытанием, если дети предпочитают выпрыгивать из окна вместо того, чтобы идти в школу с не сделанной "домашкой".