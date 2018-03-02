Китайская школьница выпрыгнула из окна из-за домашнего задания и выжила

Школьница из Китайской Народной Республики не сделала очень важное домашнее задание, которое необходимо было сдать на следующий день, поэтому решила не дожидаться того самого следующего дня и… свести счеты с жизнью. Решила — и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четырнадцатом этаже.
Внизу, к счастью, уже дежурили спасатели, которых вызвали граждане, обеспокоенные подозрительно свисающей из окна девочкой. Спасатели сумели поймать падающую школьницу, так что она практически не пострадала. Хотите увидеть, как все было — смотрите видео ниже.
Инцидент, как отмечает издание Daily Mail, имел место на юго-востоке Китая двадцать четвертого февраля. Учеба в китайской школе, как видим, является тем еще испытанием, если дети предпочитают выпрыгивать из окна вместо того, чтобы идти в школу с не сделанной "домашкой".
Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...
Испытания самого большого самолета в мире
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.