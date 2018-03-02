Сотрудник Росгвардии застрелил пенсионера, который напал на него с оружием

Происшествие в Алтайском крае — сотрудник Росгвардии был вынужден застрелить мужчину пенсионного возраста, который напал на него с ножом и огнестрельным оружием. Соответствующая новость появилась на сайте регионального ГУ СК РФ.
Инцидент имел место в селе Баево первого марта. Инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии наведался домой к пенсионеру для того, чтобы конфисковать у него огнестрельное оружие, хранимое без лицензии, однако владелец оружия не захотел расставаться со своим имуществом и напал на сотрудника с ножом, а потом еще и прострелил ему ногу.
Для того, чтобы утихомирить пенсионера, сотрудник Росгвардии применил табельное оружие. И, как оказалось, утихомирил пожилого агрессора насовсем — шестидесятипятилетний мужчина скончался от полученного ранения.
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