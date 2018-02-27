Женщина из Украины 30 лет прожила в квартире с мумией матери

Фото из открытых источников

Жуткий случай в украинском Николаеве — местная жительница, которая на протяжении тридцати лет жила в квартире с мумифицированными останками своей матери, лежащими на кровати, и сама начала превращаться в мумию — 77-летнюю женщину госпитализировали с признаками усыхания ног, теперь ей грозит их ампутация.

Когда спасатели и полицейские вскрыли жилище женщины, чтобы оказать ей помощь, то столкнулись с поистине жутким и невероятным зрелищем — в одной из комнат квартиры, расположенной в обыкновенном многоэтажном доме, лежала мумия матери хозяйки помещения, умершей три десятка лет назад.

В квартире, при этом, было колоссальное количество мусора, а также отсутствовало газо- и водоснабжение. В общем, кому-то очень "повезло" с соседкой.