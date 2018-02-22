За жестокое убийство голубя мужчина лишился свободы на 5 месяцев‍

Проживающего в Омске гражданина Российской Федерации, который жестоко убил голубя на глазах у шокированных детей, приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.
Жестоко расправившийся с птицей гражданин, как сообщает "СуперОмск", был временно лишен права покидать регион, а также обязан теперь регулярно отмечаться по месту жительства.
Согласно материалам дела, ранее судимый за имущественные преступления тридцатиоднолетний омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подбил голубя выстрелом из рогатки, а затем лишил птицу головы. За жестоким действом наблюдали дети, так как происходило все это на футбольной площадке. Принимая решение, суд учел такие обстоятельства, как наличие у обвиняемого детей и состояние его здоровья.
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