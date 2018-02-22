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В Петербурге наблюдали оптическую иллюзию в небе над городом‍

Четверг, 22 Февраля 2018 09:42
В Петербурге наблюдали оптическую иллюзию в небе над городом‍ Фото из открытых источников

"Три солнца", увиденные жителями Санкт-Петербурга в небе утром двадцать первого февраля, в некоторой степени удивили горожан — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, этот редкий оптический феномен называется гало.

 

Речь идет о светящемся диске, который образовался вокруг светила и исказил его свет так, что возникла иллюзия, будто солнце обзавелось двумя копиями.

 

Оптическая иллюзия, о которой идет речь, в общем-то не является сколько-нибудь уникальной — говорят ученые, по словам которых, это явление возникает при определенных атмосферных условиях, которые сами по себе тоже не редки.

 

Жители Санкт-Петербурга, тем временем, считают иначе — гало, говорят они, это что-то необычайно редкое хотя бы исходя из того, что многие горожане видели описываемое явление первый раз в жизни.

 

В общем, санкт-петербургское гало стало одним из самых ярких событий города в течение последнего времени.

 

Если бы гало увидели люди, жившие в древности, они бы, в отличие от современных граждан, не радовались. Явление считалось очень нехорошим — например, предвещающим беды и всевозможные несчастья. Кроме того, гало считалось приметой, указывающей на очень плохую погоду. Короче говоря — хорошо, что все подобные предрассудки остались в седой древности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости СанктПетербург

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