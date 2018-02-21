Среда 21 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Хабаровске буйный таксист лишится полумиллиона рублей

В Хабаровске буйный таксист лишится полумиллиона рублей

Среда, 21 Февраля 2018 10:32
В Хабаровске буйный таксист лишится полумиллиона рублей Фото из открытых источников

Быть буйным — довольно невыгодно в финансовом плане. Такую мысль пытается донести до граждан РФ правоохранительная система страны, которая в лице хабаровского суда приговорила буйного таксиста, избившего поссорившегося с ним мужчину до полусмерти, не только к исправительным работам, но и к ощутимому штрафу, составляющему полмиллиона рублей.

 

Речь идет об инциденте, который произошел в Хабаровске еще в мае 2017-го года. Между таксистом и его оппонентом вспыхнул конфликт, который быстро перешел в плоскость физического насилия — таксист ударил пострадавшего кулаком в лицо, а затем повалил на брусчатку, пишет сайт Люди ДВ.

 

Пострадавший от буйного таксиста, тем самым, получил весьма тяжкие телесные повреждения, от которых, кстати, не может оправиться до сих пор. Врачи больницы, в стенах которой мужчина проходит лечение с конца весны прошлого года, отмечают, что о полном восстановлении здоровья речь уже не идет.

 

Хабаровского таксиста, который избил пострадавшего до полусмерти, приговорили к году и четырем месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработной платы. Плюс, таксист должен будет выплатить компенсацию в размере пятисот тысяч рублей. Еще шесть десятков тысяч рублей таксист заплатит в качестве компенсации материальных затрат.

 

Ранее сообщалось, что официантка подмосковного кафе насмерть забила клиента. В подмосковной Коломне задержали официантку, которая набросилась с кулаками на одного из клиентов своего кафе. Пострадавший в итоге скончался — сообщают офпредставители Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области.

 

"Конфликт, который вспыхнул между официанткой и клиентом кафе, привел у четырем смертельным ударам, которые женщина нанесла кулаком по голове мужчины", — рассказывают правоохранители.

 

Расследование, которое инициировали после того, как в одном из кафе Коломны обнаружился труп, довольно быстро привело полицию к подозреваемой. Она, кстати, уже созналась в содеянном. В данный момент в отношении женщины заведено уголовное производство по статье "Умышленное убийство по неосторожности".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Хабаровск

Главное за сутки
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что…
В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что из-за санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов. «Мы считаем, что…

Читайте также
Гонщик на Bentley разбил авто в лобовом столкновении с машиной 74-летнего британца Гонщик на Bentley разбил авто в лобовом столкновении с машиной 74-летнего британца В Сети появилась видеозапись уникального ДТП — автомобиль Bentley Continental GT, двигавшийся по узкой улочке британского городка Амершем на огромной скорости, протаранил кроссовер Ford Kuga, за рулем которого находился 74-летний…
В США женщина объявила себя мертвой и нарекла девой Марией В США женщина объявила себя мертвой и нарекла девой Марией Объявившей себя девой Марией американке были предъявлены обвинения в оскорблении копов и бегстве от них, а также в превышении скорости. Мораль — превышать скорость и обзывать правоохранителей нельзя, даже если…
В Японию хотели перевезти партию марихуаны на 6 млн долларов В Японию хотели перевезти партию марихуаны на 6 млн долларов Члены группировки якудза "Мацуба-кай" пытались ввезти на территорию Японии 100 с лишним килограммов марихуаны — на черном рынке, как отмечают специалисты, такой объем наркотического вещества можно продать за шесть миллионов…
В поджоге дома в Самарской области, где погибли трое детей, признался отец семейства В поджоге дома в Самарской области, где погибли трое детей, признался отец семейства Жуткое происшествие в селе Лозовка, что под Самарой, стало еще более жутким — оказалось, что пожар, в результате которого погибли трое маленьких детей, устроил отец семейства. "25-летний мужчина сознался в…
Фото
Самые романтические места для путешествия по Северной Америке Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.