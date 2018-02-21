В Хабаровске буйный таксист лишится полумиллиона рублей

Быть буйным — довольно невыгодно в финансовом плане. Такую мысль пытается донести до граждан РФ правоохранительная система страны, которая в лице хабаровского суда приговорила буйного таксиста, избившего поссорившегося с ним мужчину до полусмерти, не только к исправительным работам, но и к ощутимому штрафу, составляющему полмиллиона рублей.
Речь идет об инциденте, который произошел в Хабаровске еще в мае 2017-го года. Между таксистом и его оппонентом вспыхнул конфликт, который быстро перешел в плоскость физического насилия — таксист ударил пострадавшего кулаком в лицо, а затем повалил на брусчатку, пишет сайт Люди ДВ.
Пострадавший от буйного таксиста, тем самым, получил весьма тяжкие телесные повреждения, от которых, кстати, не может оправиться до сих пор. Врачи больницы, в стенах которой мужчина проходит лечение с конца весны прошлого года, отмечают, что о полном восстановлении здоровья речь уже не идет.
Хабаровского таксиста, который избил пострадавшего до полусмерти, приговорили к году и четырем месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработной платы. Плюс, таксист должен будет выплатить компенсацию в размере пятисот тысяч рублей. Еще шесть десятков тысяч рублей таксист заплатит в качестве компенсации материальных затрат.
Ранее сообщалось, что официантка подмосковного кафе насмерть забила клиента. В подмосковной Коломне задержали официантку, которая набросилась с кулаками на одного из клиентов своего кафе. Пострадавший в итоге скончался — сообщают офпредставители Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области.
"Конфликт, который вспыхнул между официанткой и клиентом кафе, привел у четырем смертельным ударам, которые женщина нанесла кулаком по голове мужчины", — рассказывают правоохранители.
Расследование, которое инициировали после того, как в одном из кафе Коломны обнаружился труп, довольно быстро привело полицию к подозреваемой. Она, кстати, уже созналась в содеянном. В данный момент в отношении женщины заведено уголовное производство по статье "Умышленное убийство по неосторожности".
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