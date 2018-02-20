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Официантка подмосковного кафе насмерть забила клиента

Вторник, 20 Февраля 2018 12:11
Официантка подмосковного кафе насмерть забила клиента Фото из открытых источников

В подмосковной Коломне задержали официантку, которая набросилась с кулаками на одного из клиентов своего кафе. Пострадавший в итоге скончался — сообщают офпредставители Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области.

 

"Конфликт, который вспыхнул между официанткой и клиентом кафе, привел у четырем смертельным ударам, которые женщина нанесла кулаком по голове мужчины", — рассказывают правоохранители.

 

Расследование, которое инициировали после того, как в одном из кафе Коломны обнаружился труп, довольно быстро привело полицию к подозреваемой. Она, кстати, уже созналась в содеянном. В данный момент в отношении женщины заведено уголовное производство по статье "Умышленное убийство по неосторожности".

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости официанты

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