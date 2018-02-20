Житель Петербурга купил BMW с мертвым питоном внутри

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Самое последнее, что ожидал обнаружить в салоне новоприобретенного подержанного BMW житель Санкт-Петербурга — это мертвый питон. Однако судьба распорядилась именно так — сообщают "Невские новости".

По данным издания, трупный запах, которым был пронизан автомобиль BMW третьей серии, купленный петербуржцем на вторичном рынке, свежеиспеченный хозяин авто списывал на некачественный ароматизатор. "Да что ж они все такие некачественные-то?", — удивлялся мужчина, меняя ароматизатор в который раз. Затем удивляться ему надоело, и он, соответственно, решил разобраться в проблеме как следует.

Тут-то и обнаружилась мертвая змея. Ее труп покоился под передней панелью. Сейчас питона захоронили и ситуация разрешилась — отказываться от машины из-за такой мелочи ее новый владелец не планирует.