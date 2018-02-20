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В Тихвине двое несовершеннолетних парней изнасиловали школьницу

Понедельник, 19 Февраля 2018 14:10
В Тихвине двое несовершеннолетних парней изнасиловали школьницу Фото из открытых источников

Двоих несовершеннолетних жителей Тихвина (Ленинградская область), подозреваемых в изнасиловании семиклассницы, задержали местные полицейские — сообщает информационный ресурс politexpert.net

 

По данным которого, преступление, по подозрению в совершении которого задержали парней, было осуществлено еще в августе прошлого года.

 

Речь идет о неблагополучных подростках — один состоит на учете, второй не учится и не работает. В рамках следствия было установлено, что несовершеннолетние насильники, пользуясь своим физическим превосходством, надругались над семиклассницей девятнадцатого августа 2017-го года. В данный момент в отношении задержанных инициировано уголовное производство.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Изнасилование

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