В Тихвине двое несовершеннолетних парней изнасиловали школьницу

Двоих несовершеннолетних жителей Тихвина (Ленинградская область), подозреваемых в изнасиловании семиклассницы, задержали местные полицейские — сообщает информационный ресурс politexpert.net
По данным которого, преступление, по подозрению в совершении которого задержали парней, было осуществлено еще в августе прошлого года.
Речь идет о неблагополучных подростках — один состоит на учете, второй не учится и не работает. В рамках следствия было установлено, что несовершеннолетние насильники, пользуясь своим физическим превосходством, надругались над семиклассницей девятнадцатого августа 2017-го года. В данный момент в отношении задержанных инициировано уголовное производство.
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