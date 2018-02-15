В поджоге дома в Самарской области, где погибли трое детей, признался отец семейства

Жуткое происшествие в селе Лозовка, что под Самарой, стало еще более жутким — оказалось, что пожар, в результате которого погибли трое маленьких детей, устроил отец семейства.
"25-летний мужчина сознался в умышленном поджоге, который он устроил, находясь в сознании алкогольного опьянения. Он поджег вещи в доме и сбежал, оставив детей, находившихся в здании, умирать", — рассказывают официальные представители Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.
Пожар, устроенный поджигателем, унес жизни троих малышей — самому старшему из них было два года. Остальные дети, воспитываемые в семье, смогли покинуть горящий дом — речь идет о четверых ребятишках. Спаслась и их мать — тридцатилетней женщине понадобилась для этого помощь соседей.
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