Авиакатастрофа АН-148 Москва-Орск: В МАК назвали предварительную причину крушения

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин крушения.

По данным МАК, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный), пишет РИА Новости.

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с "обледенением ППД (приемники полного давления — ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева".

Новые данные специалисты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца самолета.

Крушение самолета

Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием. Сотрудники СК провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей.