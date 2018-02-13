В Белгороде первоклассница подавилась хот-догом в школе и умерла

В Белгороде умерла первоклассница, подавившаяся хот-догом на уроке. О трагическом случае, который имел место в одной из средних школ города, сообщает ВК-паблик "Белгород — это интересно".
Согласно информации, полученной со слов очевидцев, девочка пришла на урок с хот-догом, купленным в расположенном рядом со школой магазине. Подавившись едой, ученица начала задыхаться и умерла. Ей, при этом, пытался оказать помощь квалифицированный медицинский работник, однако когда он подбежал к девочке, та была уже мертва.
В данный момент сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области осуществляют проверку по факту случившегося в школе.
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