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В Белгороде первоклассница подавилась хот-догом в школе и умерла

Вторник, 13 Февраля 2018 12:57
В Белгороде первоклассница подавилась хот-догом в школе и умерла Фото из открытых источников

В Белгороде умерла первоклассница, подавившаяся хот-догом на уроке. О трагическом случае, который имел место в одной из средних школ города, сообщает ВК-паблик "Белгород — это интересно".

 

Согласно информации, полученной со слов очевидцев, девочка пришла на урок с хот-догом, купленным в расположенном рядом со школой магазине. Подавившись едой, ученица начала задыхаться и умерла. Ей, при этом, пытался оказать помощь квалифицированный медицинский работник, однако когда он подбежал к девочке, та была уже мертва.

 

В данный момент сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области осуществляют проверку по факту случившегося в школе.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Смерть

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