Список погибших АН-148 опубликован в Сети

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11 февраля, в Подмосковье произошла трагедия. Неподалеку от деревни Степановское (Раменского района Московской области) потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний».

В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. В живых не остался никто. МЧС РФ опубликовало список жертв крушения в Подмосковье с именами, годами рождения и фамилиями. Стоит отметить, что среди погибших - трое детей. Также среди жертв крушения АН-148 и иностранцы. Так, гибель своего подданного уже подтвердила Швейцария, сообщает издание yarskgrad.ru.

Напомним, лайнер Ан-148 «Москва-Орск» исчез с радаров спустя несколько минут после взлета с Домодедово. Что произошло с воздушным судном и по какой причине он рухнул, должны установить специалисты. Сейчас на месте трагедии работают более трех сотен специалистов.