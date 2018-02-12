В масштабном ДТП с 3 маршрутками в Иванове пострадали шестеро

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В Иванове произошло столкновение сразу трех маршрутных автобусов, в результате которого пострадали шесть (по другим данным — семь) человек. Новостью о масштабном ДТП поделились официальные представители регионального управления МВД РФ.

Авария с тремя маршрутками произошла в районе дома номер 20 по проспекту Ленина сегодня в девять часов по Москве. Водитель автобуса Mercedes допустил столкновение с автобусом Citroen, который стоял на светофоре. Тот, в свою очередь, въехал в стоявший впереди "Форд".

Как итог — пассажиры маршруток получили травмы разной степени тяжести (в основном — закрытые ЧМТ и разнообразные ушибы). Двоих или троих, при этом, забрала скорая, а остальные от госпитализации отказались.