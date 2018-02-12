Понедельник 12 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В масштабном ДТП с 3 маршрутками в Иванове пострадали шестеро

В масштабном ДТП с 3 маршрутками в Иванове пострадали шестеро

Понедельник, 12 Февраля 2018 15:01
В масштабном ДТП с 3 маршрутками в Иванове пострадали шестеро Фото из открытых источников

В Иванове произошло столкновение сразу трех маршрутных автобусов, в результате которого пострадали шесть (по другим данным — семь) человек. Новостью о масштабном ДТП поделились официальные представители регионального управления МВД РФ.

 

Авария с тремя маршрутками произошла в районе дома номер 20 по проспекту Ленина сегодня в девять часов по Москве. Водитель автобуса Mercedes допустил столкновение с автобусом Citroen, который стоял на светофоре. Тот, в свою очередь, въехал в стоявший впереди "Форд".

 

Как итог — пассажиры маршруток получили травмы разной степени тяжести (в основном — закрытые ЧМТ и разнообразные ушибы). Двоих или троих, при этом, забрала скорая, а остальные от госпитализации отказались.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня

Главное за сутки
Михаил Саакашвили задержан в Киеве Михаил Саакашвили задержан в Киеве В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко. "Только что его похитили неизвестные с … ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко. По его…
Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. "Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера,…
Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье В воскресенье 11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск (в Оренбургской области). На борту находились 71 человек - 65…

Читайте также
В Москве уборщица отравилась, съев «необычное» печенье хозяев В Москве уборщица отравилась, съев «необычное» печенье хозяев Женщина, работавшая уборщицей в одной из московских квартир, отравилась принадлежавшим хозяевам квартиры печеньем, которое она зачем-то решила попробовать. Да, отравление печеньем — это не миф, а самая настоящая страшная реальность.…
В Венесуэле отец и сын убили и съели соседа из-за 2 долларов В Венесуэле отец и сын убили и съели соседа из-за 2 долларов Жуткие новости поступают из Венесуэлы, где задержали отца и сына, убивших и съевших несовершеннолетнего соседа из-за долга. "Он задолжал нам полмиллиона боливаров!", — говорят в свое оправдание людоеды. 500 000…
В Пермском крае уволили главврача больницы, в которой использовали медкарты вместо туалетной бумаги В Пермском крае уволили главврача больницы, в которой использовали медкарты вместо туалетной бумаги Расположенная в Пермском крае Кочевская районная больница лишилась главврача, при котором в учреждении существовала практика использования медицинских документов вместо туалетной бумаги. Об увольнении руководителя больницы рассказали в региональном отделении Министерства…
Избив мужа, жительница Ямала набросилась на приехавшего на вызов полицейского Избив мужа, жительница Ямала набросилась на приехавшего на вызов полицейского Остросюжетная драма, спровоцированная агрессивной семейной парой из города Лабытнанги, имела место на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Все началось с того, что в полицию позвонил нетрезвый местный житель, пожаловавшийся на собственную…
Фото
Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет

Зимы последних десятилетий в Москве стали капризнее и поражают горожан погодными «чудесами»: от тепл...

Видео

 

Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Подробнее читайте тут.

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.