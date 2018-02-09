Жителя Челябинска, который укусил полицейского, посадили на четыре года

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Житель города Магнитогорск (Челябинская область), укусивший сотрудника правоохранительных органов за плечо, проведет следующие четыре года своей жизни в исправительной колонии строгого режима. Такую информацию распространило сегодня Следственное управление Следственного Комитета России по региону.

Игорь Степанян, по данным СК, был задержан в мае 2017-го, когда находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивая нецензурные выражения. Сотрудник полиции, который осуществлял задержание буйного мужчины, получил тяжкий вред здоровью — Степанян укусил его за плечо.

Однако не само по себе насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти, стало причиной относительно строгого приговора — на момент совершения правонарушения Степанян имел непогашенную судимость за преступление имущественного характера.