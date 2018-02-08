Американский шериф пожалел свои авто и приказал застрелить нарушителя‍

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Суд американского штата Теннесси вернется к рассмотрению дела о шерифе-садисте, который приказал своим подопечным застрелить нарушителя просто потому, что шерифу захотелось кого-то убить. И еще для того, чтобы не портить служебные автомобили.

Инцидент имел место во время погони, которую устроил водитель пикапа по имени Майкл Даял. У его водительской лицензии истек срок действия, поэтому полицейские потребовали от него остановиться. Но мужчина не подчинился и попытался скрыться от стражей порядка.

Шериф, который держал связь со своими подопечными по рации, сам, при этом, находился далеко от места событий, что, как отмечает вдова Даяла, не позволяло ему нормально оценить ситуацию, когда он отдавал приказ об огне на поражение. "Они могли бы просто преследовать моего мужа, пока бы у него не кончился бензин, но они просто застрелили его, так как шерифу стало жалко служебные автомобили. Плюс, он просто садист", — говорит вдова, подавшая повторный иск.