Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет

Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет

Среда, 31 Января 2018 17:16
Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет Фото из открытых источников

В столичном бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.

 

Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения и скрылся.

 

Мужчину госпитализировали. Стрелявшего разыскивают сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

 

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, злоумышленник приехал на машине, а после преступления оставил ее у бизнес-центра и сбежал.

 

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП выясняются. Пока неясно, идет ли речь о попытке заказного убийства.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги стрельба Москва

Главное за сутки
Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет В столичном бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД. Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения…
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Россия и Китай являются на данном этапе соперниками США, бросающими вызов американским интересам, экономике и американским ценностям. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым ежегодным посланием Конгрессу…

Читайте также
Туши 300 акул обнаружены на шоссе в Мексике‍ Туши 300 акул обнаружены на шоссе в Мексике‍ Таинственное происшествие в Мексике — местные жители обнаружили туши трех сотен мертвых акул, лежащие в двух с половиной сотнях километров от моря. Акулы, как сообщает Fox News, были без плавников…
Пожизненно осуждённый рэпер совратил надзирательницу Пожизненно осуждённый рэпер совратил надзирательницу Тридцатитрехлетний рэп-исполнитель Crazy Titch (Карл Добсон), приговоренный к пожизненному заключению за убийство, умудрился совратить сотрудницу пенитенциарного учреждения, которая, к тому же, замужем. Об уникальном случае пишет британский таблоид Daily Mail.…
В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг, 25 января. На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек.…
Шоссе в США засыпало деньгами после ДТП‍ Шоссе в США засыпало деньгами после ДТП‍ В результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на территории американского штата Иллинойс, участок шоссе, где произошла авария, оказался засыпан долларовыми купюрами. Причина столь странного последствия ДТП кроется в предназначении автомобиля, который…
Фото
Почему китайцы живут в ямах? Почему китайцы живут в ямах?

Ну ладно, сейчас конечно живут очень немногие китайцы, это уже больше туристическая достопримечатель...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.