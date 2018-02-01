Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет

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В столичном бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения и скрылся.

Мужчину госпитализировали. Стрелявшего разыскивают сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, злоумышленник приехал на машине, а после преступления оставил ее у бизнес-центра и сбежал.

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП выясняются. Пока неясно, идет ли речь о попытке заказного убийства.