У бывшего участника «Дома-2» в тюрьме скончался брат

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Антон Шоки, бывший участник скандального телевизионного проекта "Дом-2", потерял одного из близких родственников — старший брат Антона, Ильдар, покончил с собой в исправительной колонии.

Антон и Ильдар росли в детском доме, однако в какой-то момент младшего брата усыновила семья из США. Вернувшись в Россию, Антон участвовал в "Доме-2", а затем вновь уехал в Соединенные Штаты. А вот судьба Ильдара сложилась гораздо менее звездным образом — он неоднократно сидел в исправительных учреждениях, отбывая наказания за разнообразные преступления. В последний раз Ильдара посадили на 25 лет за грабеж.

Недавно Ильдара перевели в другую колонию, где и случилась трагедия — брат звезды "Дома-2" совершил самоубийство. Антон считает, что у брата надломилась психика из-за слишком сурового приговора.