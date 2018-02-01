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У бывшего участника «Дома-2» в тюрьме скончался брат

Среда, 31 Января 2018 14:59
У бывшего участника «Дома-2» в тюрьме скончался брат Фото из открытых источников

Антон Шоки, бывший участник скандального телевизионного проекта "Дом-2", потерял одного из близких родственников — старший брат Антона, Ильдар, покончил с собой в исправительной колонии.

 

Антон и Ильдар росли в детском доме, однако в какой-то момент младшего брата усыновила семья из США. Вернувшись в Россию, Антон участвовал в "Доме-2", а затем вновь уехал в Соединенные Штаты. А вот судьба Ильдара сложилась гораздо менее звездным образом — он неоднократно сидел в исправительных учреждениях, отбывая наказания за разнообразные преступления. В последний раз Ильдара посадили на 25 лет за грабеж.

 

Недавно Ильдара перевели в другую колонию, где и случилась трагедия — брат звезды "Дома-2" совершил самоубийство. Антон считает, что у брата надломилась психика из-за слишком сурового приговора.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости дом 2

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