На видео попали школьницы, которые заплевали Вечный огонь

Фото из открытых источников

Школьницы из Абинска (Краснодарский край) решили погреться у Вечного огня, который расположен в местном парке Победы, однако не смогли совладать со своим плохим воспитанием и начали плевать в мемориал, а также демонстрировать неуважение к нему разными другими способами. Об этом вряд ли узнал бы кто-нибудь, если бы не камера наблюдения, в объектив которой попало действо (смотрите видео ниже).

Застраивая весь необъятный СССР многочисленными символами прославления культа победы, советские люди и не представляли, что в двадцать первом веке на Вечных огнях будут, например, жарить бомжей. Краснодарские школьницы на этом фоне, конечно, теряются, однако и их поступок стал причиной общественного возмущения.

В данный момент школьниц, оскорбивших мемориал, поставили на учет, а с их родителями была проведена профилактическая беседа. Девочки, по их словам, просто не знали, что представляет собой Вечный огонь.