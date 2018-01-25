Шоссе в США засыпало деньгами после ДТП‍

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В результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на территории американского штата Иллинойс, участок шоссе, где произошла авария, оказался засыпан долларовыми купюрами.

Причина столь странного последствия ДТП кроется в предназначении автомобиля, который его устроил — он вез деньги для игровых автоматов. То есть в машине было большое количество мелких купюр — в основном номиналом в пять, десять и двадцать долларов.

Когда водитель напичканного деньгами автомобиля не справился с управлением с столкнулся с ограждением, а затем с пикапом, деньги оказались на шоссе. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать купюры. Удалось ли рабочим собрать все оказавшиеся на дороге деньги — не сообщается.