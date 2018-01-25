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В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту

Четверг, 25 Января 2018 08:10
В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту Фото из открытых источников

Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг, 25 января.

 

На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

 

"В 10:40 (хбр) в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолет Министерства обороны Ми-8 МТВ. О случившемся предупреждены все проходящие мимо суда", - говорится в сообщении.

 

В ГУ МЧС России по региону ТАСС добавили, что на борту вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра находятся три спасателя, которые имеют специальную подготовку для ведения спасательных операций в подобных условиях. Кроме того, в Хабаровске приведен в готовность самолет Бе-200.

 

Собеседник уточнил, что Бе-200 отправится в Приморье с десятью спасателями на борту и со всем необходимым для поисковой операции снаряжением. "Самолет вылетит по команде", - добавил собеседник агентства.

 

К поискам траулера также подключился Тихоокеанский флот (ТОФ), в готовности к вылету находится самолет Ан-26 морской авиации, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.  В территориальном центре управления ТОФ развернут координационный штаб, который ведет постоянный мониторинг обстановки и анализирует поступающую информацию. 

 

Про факту пропажи судна начата проверка, сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении СК РФ на транспорте. "Проводится процессуальная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при движении и эксплуатации морского транспорта")", - сообщил представитель следствия. Он отметил, что связь с судном была потеряна 24 января. В 21:33 мск было получено сообщение о срабатывании аварийного буя.

 

По данным синоптиков, в Японском море в четверг местами небольшой до умеренного снег. Видимость при осадках менее 1 тыс. м. Ветер сильный, волнение моря сильное. В северной половине моря наблюдается очень быстрое обледенение судов.

 

25 января в 08:10 местного времени (01:10 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги пропажа

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