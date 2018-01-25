В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту

Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг, 25 января.
На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"В 10:40 (хбр) в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолет Министерства обороны Ми-8 МТВ. О случившемся предупреждены все проходящие мимо суда", - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС России по региону ТАСС добавили, что на борту вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра находятся три спасателя, которые имеют специальную подготовку для ведения спасательных операций в подобных условиях. Кроме того, в Хабаровске приведен в готовность самолет Бе-200.
Собеседник уточнил, что Бе-200 отправится в Приморье с десятью спасателями на борту и со всем необходимым для поисковой операции снаряжением. "Самолет вылетит по команде", - добавил собеседник агентства.
К поискам траулера также подключился Тихоокеанский флот (ТОФ), в готовности к вылету находится самолет Ан-26 морской авиации, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский. В территориальном центре управления ТОФ развернут координационный штаб, который ведет постоянный мониторинг обстановки и анализирует поступающую информацию.
Про факту пропажи судна начата проверка, сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении СК РФ на транспорте. "Проводится процессуальная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при движении и эксплуатации морского транспорта")", - сообщил представитель следствия. Он отметил, что связь с судном была потеряна 24 января. В 21:33 мск было получено сообщение о срабатывании аварийного буя.
По данным синоптиков, в Японском море в четверг местами небольшой до умеренного снег. Видимость при осадках менее 1 тыс. м. Ветер сильный, волнение моря сильное. В северной половине моря наблюдается очень быстрое обледенение судов.
25 января в 08:10 местного времени (01:10 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек.
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