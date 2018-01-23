Землетрясение в США не создает угрозу цунами для Курил и Сахалина

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Мощность землетрясения, зафиксированного у берегов Аляски, составляет 8.2 балла — сообщает американский Центр предупреждения о цунами, который объявил угрозу цунами для штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи. В России, тем временем, говорят, что подземные толчки у берегов Аляски не создают угрозу цунами для Сахалина и Курил.

Произошедшее у берегов США землетрясение, как отмечают сотрудники сейсмостанции "Южно-Сахалинск", не провоцирует угрозу цунами для побережья Сахалинской области.

Сильное землетрясение было зафиксировано сегодня в 12:31 по Москве в 278 километрах от города Кадьяк. Эпицентр толчков, по информации Геологической службы США, залегал на глубине девятнадцати километров.