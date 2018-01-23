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В Австралии полиция возобновила поиски пропавших в 1966 году троих детей

Вторник, 23 Января 2018 12:43
В Австралии полиция возобновила поиски пропавших в 1966 году троих детей Фото из открытых источников

Австралийские правоохранители решили возобновить расследование более, чем полувековой давности, связанное с исчезновением троих детей, отправившихся на пляж в день Австралии, двадцать шестого января 1966-го.

 

Прошло уже пятьдесят два года, а австралийская общественность, все еще не знающая о судьбе пропавших детей Бомонт, до сих пор надеется получить ответы. Полицейские, вооруженные новейшими технологическими достижениями, обещают представить новые материалы дела.

 

Речь идет об "аномалии", которую обнаружили при помощи георадара на территории фабрики, расположенной в Аделаиде. Фабрикой когда-то владел Гарри Фиппс, человек, которого подозревали в педофилии, но его причастность к исчезновению детей не была доказана. Поэтому теперь, когда на территории фабрики нашли что-то похожее на захоронение (его еще предстоит раскопать), старая криминальная тайна может быть наконец раскрыта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Австралия

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