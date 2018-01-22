В Волгоградской области семья из четырех человек отравилась газом

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Трагедия в Волгоградской области, где в частном доме обнаружили мертвой семью из четырех человек, произошла в результате отравления угарным газом. Соответствующую информацию распространили официальные представители регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

Происшествие имело место в селе Верхняя Добринка, что в Жирновском районе Волгоградской области. В одном из местных домов были обнаружены тела четырех человек — пятидесятишестилетнего мужчины, его пятидесятисемилетней жены, а также их тридцатилетнего сынка и четырнадцатилетней дочери.

По предварительным данным, причина смерти четырех человек — отравление угарным газом. По факту случившегося сотрудниками СК РФ была инициирована доследственная проверка.